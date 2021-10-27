Yunanistan - Suud arasında yakınlaşma

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Riyad ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.





Görüşmeye ilişkin Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, Atina ile Riyad'ın işbirliğini genişletmek üzere 'yüksek işbirliği konseyi' kurma konusunda anlaştığı ve konseyin ilk toplantısının 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtildi.





Açıklamada, "Görüşme sırasında ikili ilişkilerin kusursuz düzeyi tekrar teyit edildi ve yatırım, enerji, turizm ve savunma gibi karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğini daha da derinleştirme ve genişletmeye dair beklentiler ele alındı" denildi.





Her iki tarafın da yakın zamanda kurulan Yunanistan-Suudi Arabistan İş Konseyi'nin ticari bağları güçlendirme konusudaki önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, ayrıca görüşme sırasında yatırım girişimleri ve işbirliği projelerini teşvik etme yönündeki adımların değerlendirildiği ifade edildi.







