Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan - Suud arasında yakınlaşma /27 Ekim 2021 11:49

Yunanistan - Suud arasında yakınlaşma

Yunanistan ile Suudi Arabistan'ın iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmek amacıyla 'yüksek işbirliği konseyi' kurma konusunda anlaştığı bildirildi.

SHABER3.COM

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Riyad ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, Atina ile Riyad'ın işbirliğini genişletmek üzere 'yüksek işbirliği konseyi' kurma konusunda anlaştığı ve konseyin ilk toplantısının 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşme sırasında ikili ilişkilerin kusursuz düzeyi tekrar teyit edildi ve yatırım, enerji, turizm ve savunma gibi karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğini daha da derinleştirme ve genişletmeye dair beklentiler ele alındı" denildi.

Her iki tarafın da yakın zamanda kurulan Yunanistan-Suudi Arabistan İş Konseyi'nin ticari bağları güçlendirme konusudaki önemine vurgu yaptığı kaydedilen açıklamada, ayrıca görüşme sırasında yatırım girişimleri ve işbirliği projelerini teşvik etme yönündeki adımların değerlendirildiği ifade edildi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan - Suud arasında yakınlaşma Sonraki Haber >>

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:39