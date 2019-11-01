Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan iltica yasasını sertleştirdi /01 Kasım 2019 23:45

Yunanistan iltica yasasını sertleştirdi

Mültecilerin Avrupa yolundaki ilk duraklarından birisi konumunda bulunan Yunanistan'daki muhafazakar Miçotakis hükümeti, mültecilerin iltica sürecini hızlandırarak sığınmacıların Türkiye'ye gönderilme uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor.

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Yunanistan parlamentosunda görüşülen yeni iltica yasası, 14 saat süren oturumun ardından Cuma sabah saatlerinde onaylandı. Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimindeki muhafazakar hükümet, ilgili yasada yapılan bu değişiklikle iltica sürecini hızlandırıp, Avrupa Birliği-Türkiye Mülteci Mutabakatı çerçevesinde sığınmacıların Türkiye'ye gönderilme uygulamasını hızlandırmayı amaçlıyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre hükümet ayrıca, Yunanistan'ın Ege Adaları'ndaki kamplarda çok zor koşullar altında yaşayan sığınmacılardan yaklaşık 20 binini ana karaya yerleştirmeyi planlıyor. Tasarı ile ilgili parlamentodaki görüşmeler sırasında kürsüden konuşan Başbakan Miçotakis, Yunan iltica sisteminin uzun süredir felç olduğunu ve her gelenin Yunanistan'da kalabileceği mesajı verdiğini dile getirdi. Miçotakis, yeni yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte iltica işlemlerinin, şu an olduğu gibi dokuz değil altı aylık bir süre içinde karara bağlanacağını ifade etti.

Atina'dan AB ülkelerine eleştiri

Konuşmasında sığınmacılar konusunda sorumluluk almak istemeyen Avrupa Birliği (AB) ülkelerini de eleştiren Miçotakis, "Bir ülkenin hem AB'nin sağladığı serbest dolaşım hakkından yararlanıp hem en sığınmacı yükünü en küçük oranda paylaşmaması kabul edilebilir değil" dedi.

Yunanistan'da muhalefet partileri ile insani yardım örgütleri yeni iltica yasasını, henüz tasarı aşamasında iken, korunma arayan insanların iltica başvurularının esaslı bir şekilde ele alınmasını engellediği gerekçesiyle eleştirmişlerdi.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nin doğusundaki adalarında bulunan ve kapasitesi 7 bin olan sığınmacı kamplarında, an itibari ile yaklaşık 35 bin kişi yaşıyor. AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı'nın yürürlüğe girdiği 2016 yılının mart ayından bu yana söz konusu kamplarda hiç bu kadar büyük bir sığınmacı yoğunluğu olmamıştı.  


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