Yunanistan’ın geri ittiği 39 mülteci bir adacıkta ölümle burun buruna

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Türkiye ve Yunanistan arasındaki Evros Adası'nda mahsur kalan 39 Suriyeli göçmenin acilen tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.







Suriyeli sığınmacıların geçen hafta Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isterken Yunan görevlilerin “geri itme” uygulaması sonucu Meriç Nehri'ndeki küçük bir adacık olan Evros'ta mahsur kaldığı bildirilmişti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, adanın Yunan sınırları dışında olduğunu ve yapılan aramalarda kimseyi bulamadıklarını, konuyla ilgili Türk makamları bilgilendirdiklerini savunmuştu.





‘KİMSE BİZİ İSTEMİYOR’

İngiliz Channel 4 kanalına bir sesli mesaj gönderen 27 yaşındaki Bayda isimli Suriyeli bir kadın ise, adacıkta mahsur kaldıklarını, iki kişinin boğularak, bir kişinin de Yunan makamlarının şiddeti sonucu hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Genç kadın, adada 8 aylık hamile bir kadın olduğunu, onlarca kişinin günlerdir aç susuz yardım beklediğini ve yaralılar olduğunu belirterek “Kimse bizi istemiyor” ifadelerini kullanmıştı.







Suriyeli bir çocuğun akrep sokması sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.





IRC Yunanistan Direktörü Dimitra Kalogeropolu, “İki taraftaki tüm ilgili makamları bu kişilere yardım etmeye, onları güvenli bir şekilde adadan tahliye etmeye ve sığınma prosedürlerine ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.





Adaya sığınanlar arasında bulunan 5 yaşındaki bir çocuğun akrep sokması sonucu hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki ablasının da durumunun ciddi olduğu ve hiçbir tıbbi olanağın bulunmadığı haberlerine dikkat çeken IRC, “Bu olay, geri itme uygulamasının nasıl bir zalimlik olduğunu ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.







Yunanistan, birçok kanıta ve görgü tanığı ifadesine rağmen Türkiye sınırındaki göçmenleri yasalara aykırı şekilde geri ittiğini reddediyor. Türkiye bugüne kadar Yunanistan'ın geri itmesi sonucu denizin ortasında kalan çok sayıda göçmeni kurtardı.



