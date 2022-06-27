Yunanistan’ın geri ittiği mağdurlar tek tek tutuklanıyor

Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik geri itmesine tepkiler sürüyor. Gerek Yunanistan içerisinde gerekse diğer Avrupa ülkelerinde yapılan eylemlerle geri itme protesto edilirken, Yunanistan sığınmacıları sınırdan geri çevirmeye devam ediyor.





EN AZ 17 BİN SIĞINMACI GERİ İTİLDİ

Yunanistan, tepkilere rağmen sığınmacıları geri itmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales’in açıklamalarına göre Yunanistan’a deniz yoluyla ulaşmaya çalışan en az 17 bin göçmen geri itilerek Türkiye’ye yollandı. Morales, mülteci ve göçmenleri geri itmenin, Avrupa ülkelerinde fiili devlet politikası haline geldiğine dikkat çekti.





GERİ İTİLEN FETHULLAH GÜLEN’İN YEĞENİ TUTUKLANDI

Yunanistan’ın geri ittiği son isimler arasında Fethullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen de bulunuyor. Sümeyye Gülen, 4 kişiyle birlikte Yunanistan’a geçtikten sonra Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Türkiye sınırına geri itilen Sümeyye Gülen ve yanındakiler Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Hakkında bir ceza bulunmayan Sümeyye Gülen, çıkarıldığı mahkeme tarafından soyadının Gülen olması nedeniyle tutuklanarak Edirne’de cezaevine gönderildi.





AVRUPA KONSEYİ UYARI ÜSTÜNE UYARI YAYINLIYOR

Geri itmelere karşı Avrupa Konseyi, Yunan makamlarına yönelik uyarılarını sürdürüyor. Konsey son olarak denizde göçmenleri kurtarma çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşlarına para cezası verilmesini öngören yasa tasarısını değiştirmesini istedi. Yunanistan gelen tepkilere rağmen bu tasarıyı yasalaştırdı.





AĞIR İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İÇERİYOR

Yunanistan’ı geri itmeler konusunda uyaran bir başka kuruluş da Uluslararası Af Örgütü. Örgüt Meriç’te geri itmelerin Yunan sınır siyasetinin bir parçası haline geldiğini ve sığınmacılara yönelik bu uygulamaların ağır insan hakları ihlalleri içerdiğini belirtti. Af Örgütü’nün raporunda, “Sınır dışı faaliyetinin organizasyon seviyesi, Yunanistan’ın insanları geri göndermek ve bunu gizlemek için ne denli ileri gidebileceğini gösteriyor” denildi.





AKTİVİSTLER GERİ İTMENİN DURDURULMASINI İSTEDİ

İsviçre’de bir grup aktivist, ulaştıkları demokratik ülkelerden hukuksuzca geri itilenlere ses olmak için bisikletle İsviçre’yi turladı. Verein Verfolgt (Mazlumlar) Derneği’nin organizesinde bir araya gelen 15 aktivist, ‘geri itmeyi (pushback) durdur’ sloganıyla yola çıktı. Her gün ortalama 50 kilometre mesafe alan aktivistlerin eylemi Cenevre’de son buldu.