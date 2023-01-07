Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’ın son Kralı felç geçirdi /07 Ocak 2023 12:28

Yunanistan’ın son Kralı felç geçirdi

Yunanistan'ın son kralı Konstantinos'un dün akşam saatlerinde evinde felç geçirerek hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan 82 yaşındaki eski Kral Konstantinos, Hygeia Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Konstantinos, son yıllarda ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. 2021 yılında aspirasyona bağlı akciğer ödemi ve kısmi felç geçirmişti. Tekerlekli sandalyede yaşayan eski Kral Konstantinos'un son olarak Atina'da eşi Anna Maria, eski İspanya Kraliçesi Sofia ve yakınları ile birlikte 19 Ekim 2022 tarihinde vatandaşlara göründüğü belirtildi.

Konstantinos 1964-1973 yılları arasında krallık yapmış ardından monarşinin kaldırılması ile krallığı sona ermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan’ın son Kralı felç geçirdi Sonraki Haber >>

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:18