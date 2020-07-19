Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan karşılık verecek: Ayasofya için yaptırım imkanları araştırılıyor /19 Temmuz 2020 12:25

Yunanistan karşılık verecek: Ayasofya için yaptırım imkanları araştırılıyor

Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararı uluslararası alanda tepki gördü. Ancak bu karar her yerden daha çok Yunanistan’da yankılandı. Yunan hükümeti, bu kararın ardından Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması için uluslararası alanda destek toplamaya çalışıyor.

SHABER3.COM

Yunan hükümeti Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını tarihi bir hata ve provokasyon olarak nitelendiriyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önde gelen diplomatların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararını engellemek için mücadele ettiklerini söyledi.

Dendias, Erdoğan’ın Osmanlı dönemini yeniden canlandırmaya ve kendisini Türkiye’yi bölgenin karar vericisi haline getirmeye çalıştığının artık net olarak belli olduğunu ve bu yönde Erdoğan’ın hem uluslararası kurallar ve teamüllere karşı geldiğini bildirdi.

Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre Yunan Dışişleri Bakanı Dandias, Yunan diplomatların önümüzdeki günlerde Ayasofya’nın statü değişikliğiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya’nın statütüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini ifade etti.

''Bizans İmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü''

Ahrweiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya kararının Bizans İmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü olarak niteliyor. Ahrweiler, statü değiştirme kararının Hristiyanlığa karşı bir hakaret olduğunu, Ayasofya’nın içerisindeki müthiş güzellikteki mozaiklerin gözyaşı döktüğünü duysa buna bile şaşırmayacağını vurguladı.

Statü değişikliğine yönelik Vatikan’dan Rusya’daki Patrik’e Beyaz Saray’dan Kremlin’e kadar birçok noktadan sesler yükseldi.

Yunanistan ise tepkileri bir adım ileriye taşıyarak bunu Erdoğan’a ve hükümetine karşı yaptırıma dönüştürmek için destek toplamaya çalışıyor.

Ancak Uluslararası İlişkiler Uzmanı Constantinos Filis, Atina’nın bu konuda Amerika ve AB’den destek bulabilecek durumda görünmediğini söylüyor.

Filis'e göre bu Türkiye’nin iç meselesi. Yunan halkının karardan rahatsız olmasına karşın Yunanistan’ın tek taraflı olarak bir eylemde bulunamayacağına bu noktada uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Filis, Avrupa Birliği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yle ilişkileri riske edecek bir adım atıp atmayacağının bir soru işareti olduğunun altını çiziyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan karşılık verecek: Ayasofya için yaptırım... Sonraki Haber >>

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:32