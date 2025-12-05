Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor

NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye; kıta sahanlıkları, enerji kaynakları, Ege üzerindeki askeri uçuşlar ve etnik olarak bölünmüş Kıbrıs Adası dahil uzun süredir birçok konuda anlaşmazlık yaşıyor.





Yunanistan'da milletvekilleri yaklaşık 650 milyon euro bedelle İsrail'den 36 adet PULS roketatar sistemi satın alınmasını onayladı.Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, parlamento savunma komitesinin silah alımını onayladığını söyledi. İsimsiz bir diğer yetkili de meclis onayını teyit etti ve tahmini maliyetin 650 ila 700 milyon euro arasında olduğunu söyledi.Ajans geçen ay Atina'nın, İsrail üretimi PULS roketatar sistemleri almak üzere görüşmeler yürüttüğünü aktarmıştı.Ekonomik krizle geçen yılları geride bırakan ve savunma harcamalarına hız veren Yunanistan ordusunu, zaman zaman askeri gerginlikler yaşadığı komşusu Türkiye ile aynı seviyede tutmaya çalışıyor. Atina ordusunu modernize etmek için 2036 yılına kadar 28 milyar euro harcamayı planlıyor.Yunanistan ve İsrail güçlü ekonomik ve diplomatik bağlara sahip. Son yıllarda birçok müşterek askeri tatbikat gerçekleştiren iki ülke, Yunanistan'ın güneyinde bir ortak hava eğitim merkezi de işletiyor.Yunanistan ile İsrail arasında 3 milyar euroluk bir hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik görüşmeler de sürüyor.İsrail'in Elbit şirketi tarafından üretilen ve bir kamyon üzerinde hareketli yapıda olan çok namlulu roketatar PULS, 300 kilometre menzile sahip.Reuters'a bilgi veren yetkililere göre, sistem ile Yunanistan'ın Türkiye sınırı ile Ege'deki Yunan adalarının korunması amaçlanıyor.İsrailli Elbit'ten satın alınacak sistemin bazı bileşenlerinin Yunanistan'da üretilmesi bekleniyor.