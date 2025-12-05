Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor /05 Aralık 2025 20:17

Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor

Yunanistan, Türkiye sınırı ve Ege adalarını korumak üzere İsrail'den 300 kilometre menzile sahip çok namlulu roketatar sistemi satın alıyor. Atina'nın kasasından 36 sistem için yaklaşık 650 milyon euro çıkacak.

SHABER3.COM

Yunanistan'da milletvekilleri yaklaşık 650 milyon euro bedelle İsrail'den 36 adet PULS roketatar sistemi satın alınmasını onayladı.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir yetkili, parlamento savunma komitesinin silah alımını onayladığını söyledi. İsimsiz bir diğer yetkili de meclis onayını teyit etti ve tahmini maliyetin 650 ila 700 milyon euro arasında olduğunu söyledi.

Ajans geçen ay Atina'nın, İsrail üretimi PULS roketatar sistemleri almak üzere görüşmeler yürüttüğünü aktarmıştı.

Ekonomik krizle geçen yılları geride bırakan ve savunma harcamalarına hız veren Yunanistan ordusunu, zaman zaman askeri gerginlikler yaşadığı komşusu Türkiye ile aynı seviyede tutmaya çalışıyor. Atina ordusunu modernize etmek için 2036 yılına kadar 28 milyar euro harcamayı planlıyor.

NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye; kıta sahanlıkları, enerji kaynakları, Ege üzerindeki askeri uçuşlar ve etnik olarak bölünmüş Kıbrıs Adası dahil uzun süredir birçok konuda anlaşmazlık yaşıyor.

PULS sisteminin özellikleri nedir?

Yunanistan ve İsrail güçlü ekonomik ve diplomatik bağlara sahip. Son yıllarda birçok müşterek askeri tatbikat gerçekleştiren iki ülke, Yunanistan'ın güneyinde bir ortak hava eğitim merkezi de işletiyor.

Yunanistan ile İsrail arasında 3 milyar euroluk bir hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik görüşmeler de sürüyor.

İsrail'in Elbit şirketi tarafından üretilen ve bir kamyon üzerinde hareketli yapıda olan çok namlulu roketatar PULS, 300 kilometre menzile sahip.

Reuters'a bilgi veren yetkililere göre, sistem ile Yunanistan'ın Türkiye sınırı ile Ege'deki Yunan adalarının korunması amaçlanıyor.

İsrailli Elbit'ten satın alınacak sistemin bazı bileşenlerinin Yunanistan'da üretilmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan İsrail'den roketatar sistemleri alıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:31:51