Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan kapıyı kapattı: Afganlar için giriş kapısı olmayacağız /17 Ağustos 2021 16:21

Yunanistan kapıyı kapattı: Afganlar için giriş kapısı olmayacağız

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitaraçi ülkesinin ülkelerinden kaçan Afgan göçmenler için Avrupa Birliği'ne giriş noktası olmak istemediğini söyleyerek krize ortak bir AB yanıtı çağrısında bulundu.

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Yunanistan Suriye, Irak ve Afganistan'daki çatışmalardan kaçan yaklaşık bir milyon insanın adalarına ayak bastığı 2015 yılında Avrupa'nın göç krizinin ön saflarında yer almıştı.

Notis Mitaraçi, şimdi diğer AB ülkeleri gibi Afganistan'daki gelişmelerin bunun tekrarını tetikleyebileceğinden endişeleniyor.

Mitaraçi, salı günü devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte, "Avrupa Birliği'ne gelmeye çalışabilecek mülteci ve göçmenler için Avrupa'nın kapısı olmayacağımızı ve olamayacağımızı açıkça söylüyoruz. Milyonlarca insanın Afganistan'dan ayrılıp Avrupa Birliği'ne gelmesine izin veremeyiz. Başka bir noktadan olamayacağı gibi kesinlikle Yunanistan üzerinden de olmaz" dedi.

AB'de olağanüstü toplantı

AB dışişleri bakanları, Afganistan'ın Taliban'ın eline düşmesini görüşmek üzere salı günü bir kriz toplantısı düzenliyor ve Yunanistan, konunun çarşamba günkü AB içişleri bakanları toplantısında da ele alınmasını talep etti.

Mitaraçi, "Çözümün ortak olması ve bir Avrupa çözümü olması gerekiyor" dedi.

AB üye ülkeleri arasında başarısız olan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilip edilmeyeceği konusunda gelinen fikir birliği geçen hafta bir kez daha fikir ayrılması ile sonuçlanmıştı.
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