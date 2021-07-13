Yunanistan kendini savundu: Hızlı teste girmedikleri için alınmadılar

Galatasaray’ın Olympiakos maçı öncesinde ülkeye alınmaması skandalının ardından Yunanistan’dan ilk açıklama geldi. Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias, havaalanındaki görevlilerin mevcut prosedürü uyguladıklarını ve kendi verdiği emirle Galatasaray’ın ülkeye alınmadığını söyledi.







HIZLI TESTİ KABUL ETMEDİLER





Galatasaray’ın ülkedeki sağlık protokolüne uymadığını iddia eden Chardalias, “Yunanistan kanunlarına göre Galatasaray’ın hızlı teste girmesi gerekiyordu ancak kabul etmediler. Bu yüzden benim emrimle ülkeye girişlerine izin verilmedi. Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan’da hem vatandaşlar, hem de ziyaretçiler için insan haklarına saygı duyulmaktadır.” ifadelerini kullandı.





Olympiakos maçı öncesi Yunanistan’daki görevlilerin yeni PCR testleri istemesi sonrası havalimanında saatlerce bekletilen Galatasaray futbol takımı kafilesi, yaşananlara tepki göstererek İstanbul’a dönmüştü.



