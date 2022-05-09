Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açt /09 Mayıs 2022 18:16

Yunanistan, Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar açt

Yunanistan, Kiev'deki Büyükelçiliğini tekrar hizmete açtı. Kiev Büyükelçiliğine de savaş başladığında Mairupol'de Başkonsolos olarak görev yapan Manolis Andrulakis atandı.

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Yunanistan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini tekrar hizmete açtığı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yunanistan bayrağı, bugün tekrar Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dalgalanıyor. Büyükelçiliğimiz kapılarını tekrar açtı" ifadesini kullandı.

Savaş başladığında Mariupol'de Başkonsolos olarak görev yapan Manolis Andrulakis'in Yunanistan'ın Kiev Büyükelçisi olarak atandığını duyuran Dendias, Büyükelçiliğin yanı sıra Yunanistan'ın Odessa Konsolosluğunun da hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.
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