Yunanistan kırmızı alarmda: Santorini'ye özel kuvvetler ve kurtarma ekipleri gönderildi

Yunanistan, günlerdir şiddetli depremlerle sarsılıyor. Adaları etkileyen sarsıntılar vatandaşları tedirgin etti. Ülkede, tsunamiye neden olabilecek daha büyük bir deprem korkusu yaşanıyor. Yunan yetkililer, Santorini’de, insanlara kıyı şeridinden ve metruk binalardan kaçınmaları, yüzme havuzlarını boşaltmaları ve kapalı alanlarda topluca bulunmamalarını tavsiye etti. Bir tsunami durumunda halka iç kesimlere yönelmeleri uyarısı yapıldı. Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, bugün okulların tedbir amaçlı olarak tatil edildiğini açıkladı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis'in çağrısıyla, dün Yunan Silahlı Kuvvetler Başkanının da katıldığı kabine toplantısında, "ileri düzeyde koruyucu önlemler” görüşüldü. Yunan basınında, ordunun da Ege adalarına gönderileceği spekülasyonları yapılırken bölgeye, özel kuvvetler, kurtarma ekipleri, çadırlar ve insansız hava araçları gönderildi.





Amorgos'ta ve yakındaki Ios ve Anafi adacıklarında da dün akşam saatlerinde benzer önlemler alındı. Santorini'deki kurtarma ekipleri, basketbol sahaları ve otoparklardaki yüksek alanlara çadır kurdu. Feribot şirketleri, Pire Limanı'na gitmek üzere adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu bildirdi.





SİSMİK AKTİVİTELER ARTTI

Selanik'teki Aristotle Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Kostas Papazachos, Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, “Hiçbir şey göz ardı edilemez. İşte bu nedenle, daha güçlü bir depremin etkisini sınırlamak için ihtiyati tedbirler alınıyor” dedi. Papazachos, depremlerin çoğunun Richter ölçeğine göre 4 ila 4,5 büyüklüğünde olduğunu ve en büyüklerinin Santorini ile Amorgos arasındaki sularda kaydedildiğini belirtti.





Yunan uzmanlar, 48 saat içinde 200'den fazla sarsıntının kaydedildiğini belirtirken, sismik aktivitelerin arttığını ve sarsıntıların volkanik aktiviteden ziyade tektonik aktivite tarafından tetiklendiğini vurguladı.





Yunan bir sismolog olan Gerasimos Papadopoulos, “her şeyin mümkün olduğunu” ancak artan aktivitenin “adalardan önemli mesafelerde denizde” kaydedildiğini ve bunun bir “şans” olduğunu ifade etti.