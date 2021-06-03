Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan komşulara aşı yardımı yapacak /03 Haziran 2021 19:31

Yunanistan komşulara aşı yardımı yapacak

Yunanistan komşu ülkelere corona virüsü aşısı göndermeye hazırlanıyor. Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a toplam 40 bin doz aşı gönderileceğini açıkladı.

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AB ülkelerinde corona virüsü aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürerken, aşılamaları mülteci kamplarına da genişleten Yunanistan’dan önemli bir karar geldi.

Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Yunanistan’ın komşu ülkelere aşı bağışında bulunacağını açıkladı. Peloni, yapılacak bağış miktarının 40 bin doz aşı olacağını duyurdu.

Yaptığı basın toplantısında konuşan Peloni, “Avrupa Komisyonu’yla koordinasyon halinde olan Yunanistan, pek çok ülkenin komşuları için yaptığı gibi 20 bin doz Kuzey Makedonya’ya ve 20 bin doz Arnavutluk’a olmak üzere toplam 40 bin doz aşı gönderecek” dedi.

Peloni, aşıların ne zaman gönderileceğine dair bir tarih ise paylaşmadı.
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