'Modern Türkiye tarihinin en çok konuşulan ve tartışılan kişisi Gülen vefat etti'

Yunanistan medyası, sabah saatlerinden itibaren Gülen’in hayatını kaybettiğine ilişkin gelişmeyi okurlarıyla paylaştı. Gazetelerin internet sayfaları ve haber portalları, gün boyu Gülen’in yaşamına dair analiz ve portre haberlere geniş yer verdi.





Kathimerini, yaklaşık 2 yıl önce Fethullah Gülen ile kısa bir röportaj yapan ve “Hocaefendi Kamptan Ayrılmıyor!” başlığıyla iki tam sayfa olarak yayınlanan haber-izlenimi yeniden okurlarıyla paylaştı.





Velev'de yer alan habere göre Fethullah Gülen’in vefat haberi, Yunanistan’da flaş gelişme olarak duyuruldu. Ülkenin önde gelen medya organları, Gülen’in 83 yaşında hayatını kaybettiğini aktardı.Ülkenin en çok satan saygın gazetelerinden Kathimerini, 1999 yılından bu yana ABD’nin Pensilvanya eyaletinde sürgün hayatı yaşayan Gülen’in 83 yaşında hayatını kaybettiğini yazdı. Erdoğan’ın Fethullah Gülen’i bir numaralı düşmanı olarak gördüğünü yazan gazete, Türk hükümetinin 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardındaki kişi olmakla suçladığını yazdı.“Fethullah Gülen Kimdir?” başlığıyla Gülen’in dünden bugüne hayatını aktaran gazete, 1959 yılında imam olarak göreve başlayan Gülen’in İslam dini ile batılı düşünceyi sentezlediğini aktardı. Gülen’in Müslümanların çağdaş dünya ile uyum içerisinde olmaları gerektiği düşüncesinde olduğunu vurgulayan Kathimerini, Müslümanların dini anlayışlarından taviz vermeden başarılı olabileceklerine inandığının altını çizdi. 1999 yılında hedef tahtasına konulduğunu hatırlatan gazete, dönemin Başbakanı Ecevit’in ısrarı üzerine, tıbbi nedenlerle Amerika’ya yaptığı ziyaretin ardından Gülen’in orada kalmaya karar verdiğini yazdı. Gazete, mahkemede beraat etmesine rağmen Gülen’in memleketine dönmemeye karar verdiğini yazdı.2002 yılında AKP’nin iktidara gelmesinin ardından Hizmet Hareketi'nin hükümet işlerine karışmakla suçlandığını ancak bunu Hizmet Hareketi’nin kesin bir dille reddettiğini belirten gazete, 2013 yılında Erdoğan ve hükümetinin bir dizi ekonomik skandala bulaştığının ortaya çıkmasının ardından ilişkilerin bozulduğunu, 2016 yılından itibaren ise bir milyondan fazla Gülen yanlısı insanın terörist olarak suçlanarak hayatlarının paramparça yapıldığını vurguladı.Erdoğan’ın Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi için rüşvet verme ve kaçırma planı dahil her yola başvurduğunu ancak başarılı olamadığını belirtti.Ülkenin en büyük internet haber portalı in.gr, Gülen’in vefat haberini ilk veren sitelerden biri oldu. “Erdoğan’ın en büyük rakibi Fethullah Gülen hayatını kaybetti” başlığıyla duyurulan gelişme, gün boyu yenilenen içerikle aktarıldı. Herkul.org sitesinde yayınlanan mesaj da yayınlandı.Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatının detaylarını okurlarına aktaran site, Hocaefendi’nin İslam dininin en mutedil bir temsilcisi olarak kabul edildiğini vurguladı. İn.gr, “Batı medyası, Gülen’i ‘fedakarlığı, çalışkanlığı ve eğitimi vurgulayan hoşgörülü bir İslam’ı vurgulayan bir alim’ ve ‘dünyanın en önemli Müslüman alimlerinden biri’ olarak değerlendiriyor” ifadeleriyle yazdı.İn.gr, gün boyunca Fethullah Gülen Hocaefendi’ye dair 5 farklı habere yer verdi. “Pensilvanya: Gülen nerede ve nasıl yaşıyordu” başlıklı geniş haberinde kamptan ve Hocaefendi’nin odasından fotoğraflarla detaylı bir Gülen portresi de yayınladı.Ülkenin köklü gazetelerinden Ta Nea, Hocaefendi’nin vefatına geniş yer veren yayın organlarından biri oldu. Adeta dünyadan tecrit edilmiş bir şekilde Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Pocono dağları eteklerindeki bir çiftlikte yaşamını sürdürdüğünü belirttiği haberinde gazete, Hocaefendi’nin odası, çalışma masası ve mescit gibi kampın farklı bölümlerinden fotoğraflara da yer verdi.Ülkenin önde gelen bir diğer haber portalı newsbeast.gr, Hocaefendi’nin vefat haberine geniş şekilde yer verdi. Herkul.org sitesinin duyurularını da veren site, Hocaefendi’nin ortayol İslam dininin günümüzdeki temsilcisi olduğu yorumunda bulundu.Haber portalı, “Fethullah Gülen Hareketi, İslam’ı temel alan Sufi mistisizmi ile insanların uyum içerisinde yaşama karışımından oluşuyor.” vurgusunda bulundu. Site, “Eğitime, bilime ve dinler arası diyaloğa açık bir İslam öğretisi ona milyonlarca takipçi kazandırdı.” değerlendirmesinde bulundu.Newsbeast, yaşanan çatlak sonrasında Erdoğan’ın Hizmet’in işlettiği okulları kapattığını, Gülen sempatizanlığından şüphelendiği medyaya saldırdığını ve binlerce insanı işten attığını yazdı.NewsBomb haber sitesi ise “Son nefesini 83 yaşında veren Gülen, Yunanistan’ı kardeş ülke olarak tanımlamıştı.” diye yazdı. “Fethullah Gülen: Erdoğan’ın büyük rakibi Yunanistan için neler söylemişti” başlıklı haberinde NewsBomb şunları yazdı: “Gülen, Atina’da 2021 yılında kendisi hakkında yazılan bir kitabın tanıtım etkinliğine gönderdiği video mesajda, ‘Yunanistan kardeş ülkedir. Bu kardeşlik sayesinde onları şükran ve takdirle anıyoruz. Yunanistan’ın yaptıkları, tarihin şanlı sayfalarına altın ve gümüşle yazılacaktır.’ diye konuştu.”Ülkenin önde gelen gazetelerinden To Vima, Elefteros Tipos ve Efimerida ton Sintakton, internet sayfalarında Fethullah Gülen Hocaefendi’nin vefat haberini manşetten gördü. Gazeteler, Hocaefendi’nin portresine ve hayatına ilişkin ayrıntıları okurlarıyla paylaştı.