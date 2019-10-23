Yunanistan Meriç'e tel örgü örecek

Ahvalnews'ten Evren Dede'nin Yunan medyasından aktardığı habere göre Yunanistan kaçak geçişi engellemek için yeni önlemler almaya hazırlanıyor.





Bu bağlamda Yunanistan’ın Türkiye sınırında bulunan Pazarkule karşısındaki Kastanies Hudut Kapısı’ndan sınır çizgisine kadar olan alanda önlemler alınacağı açıklandı. Bütçesi ayrılan projede hayata geçirilecek önlemler arasında sınır çizgisi boyunca NATO tipi tel çit örülmesi de yer alıyor.





150 metrelik bir alana örülecek çitin yüksekliğinin iki metre olması bekleniyor.





NATO’ya ait askerî kışlaları korumak amacıyla kullanılan bu çitlerle Yunanistan hükümeti son dönemde Meriç’te artış gösteren göçü engellemeyi hedefliyor.



