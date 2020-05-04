Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Midilli Adası’ndan yüzlerce göçmeni tahliye ediyor /04 Mayıs 2020 11:39

Yunanistan Midilli Adası’ndan yüzlerce göçmeni tahliye ediyor

Yunanistan Pazar günü yüzlerce göçmeni Midilli Adası’ndaki bir kamptan ana karaya taşıyor.

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Avrupa Birliği, Yunanistan’dan salgının göçmenler arasında yayılmasını önlemek amacıyla Akdeniz’deki adalarda bulunan kalabalık kampları boşaltmasını istemişti.

Atina ise ana karada vaka sayısının adalardan fazla olması nedeniyle buna karşı çıkıyordu.

Ancak bir polis yetkilisi 395 göçmenden oluşan ve virüse karşı riskli grupta olduğu tespit edilen bir grubun gemiyle ana karaya taşınacağını bildirdi.

Göç yetkililerine göre Yunanistan’da en az 110 bin göçmen kamplarda yaşıyor. Bunların 40 bin kadarı beş adada aşırı kalabalık kamplarda kalıyor. Bir göç yetkilisi hedefin 2.400 kadar göçmeni adalardaki kalabalık kamplardan ana karaya taşımak olduğunu söyledi.

23 Mart’tan bu yana sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı Yunanistan’da 2.626 vaka ve 144 ölüm yaşandı. Ülkede rakamlar İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinden daha düşük seyrediyor. Ülkede şu ana kadar adalardaki göçmen kamplarındaysa virüs tespit edilmedi.
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