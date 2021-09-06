Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan panikledi /06 Eylül 2021 19:13

Yunanistan panikledi

Yunanistan hükümeti ürküten göçmen raporunu açıklandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Aralık ayı sonuna kadar 1 milyon Afgan göçmenin Batı Trakya’daki Dedeağaç (Evros) ve Meriç sınırına dayanabileceğini belirterek, "Bu Türkiye ile sıcak bir çatışmaya neden olabilir” dedi.

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Yunanistan'da yayın yapan ulusal Ta Nea gazetesinde yer alan haberde Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun detayları yer aldı.

Miçotakis hükümetinden yapılan açıklamada, önümüzdeki aylarda yeni bir mülteci kriziyle mücadele etmek zorunda kalınacağı ve uzmanların Türkiye ile bir gerginliğin de ihtimal dahilinde olduğunu belirtiyor.

GÖÇ DALGASI HIZLA AVRUPA'YA YAKLAŞIYOR

Afganistan'da Taliban'ın hakim olmasıyla birlikte gerek bir önceki yönetimle işbirliği yapmış, gerek hayatının tehlikeye girebileceğini düşünen, gerekse de ülkenin bir iç savaşa doğru gittiğini gören Afgan vatandaşlarının ülkelerini terk ettikleri ve göç dalgasının hızla Avrupa'ya yanaştığı belirtildi.
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