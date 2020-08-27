Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan parlamentosundan yeni Mısır kararı /27 Ağustos 2020 22:00

Yunanistan parlamentosundan yeni Mısır kararı

Yunanistan'ın Mısır ile daha önce yapmış olduğu deniz sınırları anlaşmasının Yunan parlamentosu tarafından kabul edildiği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile yapılan deniz sınırları anlaşmasını onayladı.

Yunanistan ile Mısır arasında bu ayın başında imzalanan ve daha önce Mısır parlamentosunda kabul edilen deniz yetki alanları anlaşması Yunanistan parlamentosunda bugün yapılan oylamada kabul edildi.

Anlaşma 178 "evet", 26 "hayır" ve 81 "çekimser" oyla parlamentoda kabul edildi.

Yapılan açık oylamada iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile "Değişim için Hareket" ittifakı milletvekilleri "evet" oyu verdi.

Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi "hayır" oyu kullandı. Ana muhalefet partisi Syriza ise "çekimser" oy kullandı. 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı anlaşma hakkında "Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır" açıklamasını yapmıştı.
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