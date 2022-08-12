Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği /12 Ağustos 2022 14:09

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan'ın Skiathos Adası'nda bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistleri neredeyse teğet geçti. O anlar kameralara böyle yansıdı;

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan’ın Skiathos adasında denizin yanında yer alan Skiathos Alexandros Papadiamantis Havalimanı’na iniş yapan Macaristan merkezli Wizz Air yolcu uçağı, turistlerin birkaç metre üzerinden geçti. İniş anları adrenalin tutkunlarının kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen bir kadının da şapkasının uçtuğu görüldü. O anlarda bazı turistlerin panik yaşadığı da gözlerden kaçmadı.

Havalimanına bugüne kadarki en alçak inişin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Söz konusu havalimanı, alçak inişlerle tanınıyor. Turistler özellikle yaz aylarında uçakların inişini görüntülemek için havalimanı yakınında toplanıyor.
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Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

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