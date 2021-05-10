Yunanistan salgına rağmen sezonu açtı

Yeni kurallar dahilinde sahillerde iki oturma yeri ve şemsiye arasında en az 4 metre mesafe bırakılacak ve bu bölgeler düzenli olarak dezenfekte edilecek.







Sahil, otel, kafe, lokanta ve bar gibi turistik mekanlarda çalışan kişiler de düzenli olarak Covid-19 testine tabi tutulacak ve çalışırken maske zorunlu olacak.





Yunanistan 15 Mayıs'tan itibaren yabancı turistleri de yeni turizm sezonu içerisinde karantinaya alınmaksızın ülkesine kabul edecek.





Yunanistan'da bu sezon tatil yapmak isteyenler geçen sene olduğu gibi uçak bileti almadan önce bir form dolduracak ve uçuş günü kendilerine gönderilen barkodlu formu havaalanında görevlilere göstermesi gerekecek.





Buna ek olarak ülkeye giriş yapacak tüm turistlerin havaalanlarında uçağa binmeden önce varsa aşı sertifikası ya da son 3 gün içerisinde alınmış negatif sonuç gösteren Covid-19 testi göstermesi zorunlu hale getirildi.





Yunanistan geçen sene ülkeye giren turistlerden aşı sertifikası ya da koronavirüs testi talep etmiyordu. Bunun yerine havaalanlarında istisnasız tüm yolculara Covid-19 testi yapılıyordu.





Ülkenin başkenti Atina'da ise sosyal mesafe kurallarında bir değişiklik yapılmayacak. Bunun yanında bir hafta içerisindeki ülkedeki tüm açık ve kapalı müzeler yeniden hizmete girecek.





Ülkeye giriş yapan tüm yabancı turistlerin sokaklarda maske takması geçen seneki gibi zorunlu olacak. Turistler sadece yemek yerken ya da sahildeyken maskesini çıkarabilecek.





Yunanistan'da turizm gelirleri ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 20'sine tekabül ediyor. Birçok Yunan siyasi bu yaz sezonunun 2020'deki gibi geçmesi durumunda ülke ekonomisinin ağır yara alacağı görüşünde.



