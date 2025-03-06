Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan: Santorini Adası'nda tüm önlemler alındı /06 Mart 2025 12:57

Yunanistan: Santorini Adası'nda tüm önlemler alındı

Yunanistan Turizm Bakanı turizm sezonu öncesinde Euronews'e yaptığı açıklamada, sismik şokların kademeli olarak azalmasıyla birlikte Santorini Adası sakinlerinin bölgeye dönmeye başladığını belirtti.

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Yunanistan'ın Santorini Adası'nda büyük bir depremin gelebileceği endişesi ardından yetkililer, ülkenin Ege adalarındaki okullar ve işletmeler yeniden açılırken güvenliğin öncelikli olmaya devam ettiğini söylüyor.

Santorini Adası'nın yeniden açılması, haftalarca süren, büyük çoğunluğu küçük şiddette olan deprem silsilesinin ardından gerçekleşti. Depremler sırasında aktif volkanik ve tektonik levhalar üzerinde yer alan Santorini'den ayrılan kişi sayısı 11.000'i geçti. Komşu adalar İos, Amorgos ve Anafi'den de birçok kişi ayrıldı.

Yunanistan Turizm Bakanlığı, sismik şokların kademeli olarak azalmasıyla birlikte, dönem boyunca kaçan bölge sakinleri ve ziyaretçilerin yılın turizm sezonu öncesinde geri dönmeye başladıklarını belirtti.

Berlin'deki ITB uluslararası turizm fuarında Euronews'e konuşan Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, adanın güvenlikle ilgili bazı özel önlemler alarak bu yıl yeniden ziyaretçi ağırlayacağını söyledi.

Kefalogianni, "İlk dakikadan itibaren en büyük önceliğin hem sakinlerin hem de ziyaretçilerin güvenliği olduğunu söyledik. Bu nedenle Santorini'yi açıyoruz ve elbette mümkün olduğu kadar normal işleyecek bir sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.

Santorini, Yunanistan'ın en popüler turistik yerlerinden biri.

Geçtiğimiz hafta Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos, binlerce insanın adaya geri döndüğünü söyledi ve hükümet yetkililerini kaya düşmelerinin önlenmesi ve yamaç çitlerinin onarılması ve kurulması gibi risk yönetimi konusunda yardımcı olmaya çağırdı.

Bakan Kefalogianni, 2025 yılı için turizm piyasasından gelen mesajların çok olumlu ve iyimser olduğunun altını çizdi.

Bu haftanın başlarında Yunanistan, yetkililerin ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığını söylediği toplam değeri 1,2 milyar euroyu aşan üç önemli turizm girişimini onayladı.
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