Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya aldı /02 Mart 2020 13:41

Yunanistan sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya aldı

Yunanistan, yasadışı yollarla gelenlerin sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya aldı.

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’in çağrısı üzerine sığınmacı krizini görüşmek üzere toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, beş maddelik acil önlem paketini açıkladı. Mitsotakis, kararları hemen yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Acil önlem paketinin ilk maddesinde, doğudaki kara ve deniz sınırlarında yasadışı girişi önlemek için güvenlik tedbirlerinin arttırılağı, ikinci maddede bu kararın alındığı tarihten itibaren bir ay süreyle Yunanistan’a yasadışı yollardan girenlerin sığınma taleplerinin geçici olarak askıya alınacağı kaydedildi.

Paketin üçüncü tedbir maddesinde de “Eğer mümkünse yasadışı yollarla Yunanistan topraklarına girenlerin derhal kendi ülkelerine geri dönmelerinin sağlanması” deniyor.

Konseyde ayrıca Avrupa Birliği sınırlarını da oluşturan doğu sınırlarını korumak amacıyla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’ndan (FRONTEX) yardım talep edilmesine kararlaştırıldı.


Hükümet yetkilileri şimdiye kadar 10 bin yasadışı sığınmacının girişinin engellendiğini söyledi.

Yunan polisi ise en az 500 sığınmacının Midilli, Samos ve Sakız adalarına vardığını açıkladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Türkiye’yi sığınmacıları sınırı geçmesi için teşvik etmekle suçlayarak “Onları durdurmak için bir şey yapmadıkları gibi geçişlerine de yardım ediyor” dedi.

İdlib’deki 34 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından Türkiye’deki sığınmacıların Avrupa’ya geçişinin engellenmeyeceğinin açıklanması üzerine dört gündür binlerce sığınmacı Yunanistan’a geçmeye çalışıyor.
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