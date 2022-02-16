Yunanistan silahlanıyor: Fransa’dan 3 fırkateyn ve 6 Rafale uçağı daha alıyor

Yunanistan Meclisi, Salı akşamı geç saatlerde deniz ve hava kuvvetleri için büyük bir silahlanma programını onayladı. Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, programın oy çokluğuyla kabul edildiği bildirildi.







Karar uyarınca, Alman torpidoları, üç Fransız fırkateyni ve altı Fransız Rafale avcı-bombardıman uçağı alınacak. Atina, 2021 yılında bu uçaktan 18 adet sipariş vermiş, bunlardan altısı teslim edilmişti.





Yunan Meclisi’nden geçen kararla birlikte Fransa’dan alınacak Rafale uçaklarının sayısı 24’e çıkacak.





MİÇOTAKİS, TÜRKİYE’Yİ İŞARET ETTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Meclis’te yaptığı konuşmada, Ankara’nın Ege Denizi’nde adalar üzerindeki Yunan egemenliğini tehlikeye düşürdüğünü savundu. Miçotakis, “Bu saldırıyla tarih, uluslararası hukuk, anlaşmalar ve coğrafya tahrif ediliyor” dedi.





Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Yunanistan’ın silahlanma nedeniyle, Doğu Ege’deki çok sayıda ada üzerindeki egemenlik haklarını kaybettiğini söylemişti.







Ankara, Birleşmiş Milletler’e de “silahlanmanın 1947 Paris Anlaşması ile 1923 Lozan Anlaşması kurallarına uymadığı” gerekçesiyle bu konuda bir mesaj göndermişti.





Atina ise Türkiye’nin batı kıyısındaki çıkarma gemileri nedeniyle adaların tehdit altında olduğunu, bu yüzden savunma amaçlı silahlanmaları gerektiğini kaydetmişti.





YUNANİSTAN, EGE’DE ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA PEŞİNDE

Türkiye’nin özellikle ABD ile yaşadığı gerilimi avantaja çeviren Atina yönetimi, hava gücünü güçlendirmek ve yıllardır Ege’de Türkiye lehine olan dengeyi değiştirmek için bir dizi anlaşma imzaladı.





Atina hükumeti, 2020 yılında Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşadığı gerilim sonrası, geçen yıl yaklaşık 8 milyar euro ile son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıkladı.





Atina yönetimi 2020 yılı Kasım ayında 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD’ye başvuru yaptı. ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, Yunan Hava Kuvvetleri’nin filosuna F-35’leri katma konusundaki ilgisinin ‘memnuniyetle karşılandığını’ belirtti.





Yunan basınına göre ABD, F-35’lerin satışı konusunda Yunanistan’a olumlu yanıt verdi.





FRANSA’DA RAFALE UÇAĞI ALIMI





Ocak ayında Yunanistan’a teslim edilen Rafale savaş uçakları





Yunanistan, 2020 yılı sonlarında Fransa’dan da 18 adet Rafele savaş uçağı siparişi vermişti.





Fransa’dan sipariş edilen Rafale tipi savaş uçaklarının ilk 6’sı Ocak ayında Atina’nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü’ne ulaştı.





6 uçaklık ikinci teslimat 2022 içinde ve diğer teslimatlar da 2023 ve sonrasında yapılacak.





Yunan Meclisi’nden geçen son kararla birlikte Fransa’dan alınacak savaş uçaklarının sayısı 24’e çıkartılmış oldu.





FRANSA’DAN ALINACAK FIRKATEYNLER





Fransız Naval Group tarafından üretilen Belharra sınıfı fırkateynler





Atina’nın Paris’ten alacağı fırkateynlere ilişkin anlaşma Eylül ayında Elysee Sarayında Fransa Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında imzalanmıştı. Anlaşmada 4. fırkateyn opsiyonu da açık bırakıldı.





Fransa’nın batısındaki Lorient kentinde Naval Group şirketi tarafından inşa edilecek Belharra sınıfı fırkateynler Yunanistan’a 3 milyar euroya mal olacak.





Naval Group tarafından üretilen gemilerin ilk ikisi 2025 yılında üçüncüsü de bir sonraki yıl teslim edilecek. Yunanistan’n 2027’de teslim almak üzere dördüncü bir gemi sipariş etme opsiyonu da bulunuyor.





ABD’DEN ATİNA’YA 1 200 ADET M1117 ZIRHLI ARAÇ





Yunanistan’a teslim edilen M1117 zırhlı araçlar





ABD, Yunanistan’la imzaladığı askeri işbirliği anlaşması kapsamında Atina’ya 1 200 adet M1117 zırhlı askeri güvenlik aracı hibe etme kararı almış ve zırhlı araçların ilk 44 adedi Aralık ayında Yunanistan’a ulaşmıştı.





Zırhlı araçların 400 adedinin teslimi de bu ay içinde tamamlanacak. ABD’nin Atina’ya teslim edeceği toplam 1 200 adet zırhlı aracın değerinin 9700 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.





Zırhlı araçların savaş alanlarında kullanılmamış ve mükemmel durumda oldukları, ABD’deki depolarda tutulan ihtiyaç fazlası askeri araçlar olduğu belirtildi.





1999 yılında kullanıma giren M1117 zırhlı güvenlik araçları ABD Ordusu tarafından da halen kullanılıyor.





Yüzde 60 eğimli arazide yol alabilen ve 1,5 metrelik engelleri aşabilen zırhlı araçların Ege’deki adalar için ideal olduğu ve Yunan Ordusu’nun harekat kabiliyetini ciddi biçimde artırabileceği belirtiliyor.