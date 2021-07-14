Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan sınırda iki zeplin uçuracak: Biri Meriç diğeri Ege’de /14 Temmuz 2021 17:46

Yunanistan sınırda iki zeplin uçuracak: Biri Meriç diğeri Ege’de

Son dönemde ülkesine giriş yapmaya çalışan göçmenleri geri itmesi ve sert müdahaleleriyle gündeme gelen Yunanistan, mülteci geçişlerinin önüne geçebilmek için Türk sınırına zeplin konuşlandırdı.

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 Yunanistan, Türkiye sınırında yasadışı göçmen hareketlerini gözetlemek amacıyla zeplin kullanmaya başladı.

Yunan-Türk sınırında görev yapacak zeplin Dedeağaç havaalanına getirildi. Ege’deki mülteci geçişlerini gözetlemesi için aynı zeplinden bir tane de Limni adasına yerleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı FRONTEX tarafından kiralanan zeplinler Alman-Fransız ortak yapımı. 20 metre uzunluğundaki Kartal Baykuş (Eagle Owl) zeplinleri, radar ve termal kameralarla donatıldı.

Ege ve Meriç’te Türk-Yunan sınırında 300 metre irtifada uçması planlanan zeplinlerin maksimum menzili ise yaklaşık 32 km (20 mil).

Yunanistan, zeplinler sayesinde Ege denizi ve Meriç nehri boyunca sınırı yaklaşık 30 km derinlikte gerçek zamanlı olarak hareketleri izleyebilecek. Dört ay boyunca test edilecek olan zeplinler, gerekirse Midilli veya Sisam gibi diğer adalara da nakledilebilecek.
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