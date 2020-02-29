Yunanistan: Sınırı geçmeye çalışan 4 bin kişiyi engelledik

Acil gündemle yapılan kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas "Yunanistan cuma günü sınırlarımızı ihlal etmeye yönelik organize, kitlesel ve yasadışı bir girişim ile karşı karşıya kaldı ve üstesinden geldi. Sınırlarımızı ve Avrupa'nın sınırlarını koruduk. Sınırlarımıza yasadışı girmeye çalışan 4 binden fazla kişiyi engelledik," ifadelerini kullandı.







Petsas, Türk hükümetinin duyurusu ile teşvik edilen binlerce göçmenin Yunanistan'a geçmeye çalıştığı Evros bölgesindeki kara sınırında 66 tutuklama yapıldığını söyledi.





Yunan sahil güvenlik birimlerine göre, cuma sabahı ile cumartesi sabahı 180 civarında göçmen Ege Denizi üzerinden Midilli ve Sisam adalarına ulaştı.