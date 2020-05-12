Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan tatile gelmek isteyenlerden sağlık raporu isteyecek /12 Mayıs 2020 16:51

Yunanistan tatile gelmek isteyenlerden sağlık raporu isteyecek

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) tarafından hazırlanan belgeye dayanarak, Yunan hükümetinin turizm sezonunu açma koşullarını açıkladığını belirtti.

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Belgeye göre, Yunanistan’a gelecek olan tüm turistler uçağa binmeden önce, koronavirüs olmadığını gösteren ve kalkıştan en geç 72 saat önce alınmış sağlık belgesini göstermeleri gerekecek.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis’e göre, böyle bir belgenin varlığı tüm yolcuların seyahate çıkmadan önce sağlık açısından güvende olduklarından emin olmalarını sağlayacak.

Buna ek olarak tüm otellere, konukların sağlık durumunu takip edecek ve gerektiğinde koronavirüs testine yönlendirecek bir sağlık görevlisiyle sözleşme imzalama zorunluluğu getiriliyor. Sonucun pozitif çıkması durumunda turistler, devlet tarafından özellikle enfekte olanlar için tahsis edilen ‘karantina otellerine’ gönderilecek.

Yunan makamlarının planlarına göre, oteller haziran ayında açılmaya başlayacak ve bazıları konukların güvenlik seviyesini artıran özel ekipmanlarla donatılacak. Örneğin, bazı oteller, odaları ve yüzeyleri sterilize edecek ultraviyole lambalar yerleştirecek.

Nisan ayında, Yunanistan'ın bu yılın haziran ayında tatil sezonunu açmaya hazırlandığı açıklanmıştı. Özellikle koronavirüs enfeksiyon vakalarının nadir görüldüğü bölgelere büyük talep olması bekleniyor. Turizm Bakanı Haris Theokharis'e göre,  temmuz ayına kadar sezon tamamıyla açılmış olacak ve en az üç ay sürecek. Artan talep nedeniyle sezon muhtemelen ekim ve kasım aylarını da kapsayabilir.
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