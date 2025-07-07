Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan tatili eleştiri konusu olan Bakan Ersoy ultra lüks yatıyla gövde gösterisi yaptı /07 Temmuz 2025 09:48

Yunanistan tatili eleştiri konusu olan Bakan Ersoy ultra lüks yatıyla gövde gösterisi yaptı

Yunanistan tatilinde kamuoyunun tepkisini çeken süper yat, şimdi Ersoy’un sahibi olduğu Bodrum’daki Maxx Royal Oteli’nin açıklarına demirledi. Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki ve dünyada yalnızca ultra zenginlerin sahip olabildiği bu özel tasarım yat, bir kez daha gündeme geldi.

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Nefes'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait, yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki lüks yat bu kez Bodrum açıklarında, kendisine ait Maxx Royal Oteli’nin önünde görüntülendi.

Bakan Ersoy’un sahibi olduğu Voyage Grubu’na ait yat, Mangusta 165 serisinin özel olarak tasarlanmış, 6 kabinli tek örneği olmakla dikkat çekiyor. Dünyada sayılı zenginlerin sahip olduğu ve yalnızca 519 adet bulunan süper yat sınıfındaki bu teknede, aynı anda 12 misafir ağırlanabiliyor. Yatta bir VIP double, üç standart double ve bir twin kabin yer alıyor.

AKP'NİN DE TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok vatandaş tatile çıkmakta zorlanırken ve turizmde turist sayısında gerileme, rezervasyon iptalleri yaşanırken Bakan Ersoy’un tatilini Yunanistan’da geçirmesi, kamuoyunda ve hatta AKP içinde tepkiye yol açmıştı.

Öte yandan, 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve büyük yankı uyandıran yangın faciasının ardından sorumlular henüz adalet önüne çıkmamışken, Bakan Ersoy’un tatil yapması da eleştiri konusu olmuştu. Felaketin ardından ailelerin acısı tazeyken, tatil görüntüleri “zamansız” bulundu.
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