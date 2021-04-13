Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan turistlere karantina zorunluluğunu kaldırıyor /13 Nisan 2021 12:42

Yunanistan turistlere karantina zorunluluğunu kaldırıyor

Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin 14 Mayıs’tan itibaren karantinadan muaf olacağını açıkladı. Muafiyet için aşılı olmak ya da negatif PCR test sonucu yeterli olacak.

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Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin 14 Mayıs’tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacağını açıkladı. Ancak muafiyetten sadece Covid-19 aşısı olan ve PCR testi yaptıran, virüs taşımadığını belgeleyen ziyaretçilerin istifade edebileceği bildirildi.

Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki basına yaptığı açıklamada, “Tatilciler ya aşılanmış olmalı ya da bir korona PCR testi yaptırmalılar” dedi.  Bakan yardımcısı bu koşulları yerine getirenlerin ülkeye özgürce seyahat edebileceklerini belirtti. Ülkenin önemli gelir kaynağı olan turizmde gelir kaybının önüne geçmek isteyen Atina yönetimi, AB'den ortak bir "aşı belgesi” hazırlamasını istiyor.

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