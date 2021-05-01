Yunanistan turizm sezonundan umutlu

2019 yılında 18,17 milyar Euro turizm geliri elde eden Yunanistan geçen sene 4,28 milyar Euro turizm gelirine ulaşabilmişti. Covid-19 sebebiyle turizm gelirleri yüzde 80 oranında düşen Yunanistan, 2021 yılında daha fazla turist ağırlamayı hedefliyor.







Koronavirüs tedbirlerine sıkı uygulanan ülkede, yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Yunan adalarındaki aşılamalara hız verildi.





Turizm sezonunu 14 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak açmaya hazırlanan Yunanistan’da Otelciler Federasyonu Başkanı Grigoris Tasios, otellerin bir yıldır kapalı olduğuna ve bu süre içinde gelir elde edemediğine dikkat çekti. Bir önceki sezonda faaliyet gösteren otellerin zarar ettiğini kaydeden Tasios, yıl boyu açık kalan otellerdeki kayıpların da giderek büyüdüğünü vurguladı.





Turizm Gündemi sitesinde yer alan habere göre Tasios, “Eğer ülkedeki salgın durumu düzelirse, operasyonlara temmuz ayında başlayabiliriz. Kaynak pazarlarımızdaki Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Polonya ve ABD’de salgın verileri düzelirse, ağustos ayından itibaren de doluluk görmeye başlarız” diye konuştu.