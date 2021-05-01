Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan turizm sezonundan umutlu /01 Mayıs 2021 18:24

Yunanistan turizm sezonundan umutlu

Pandemi nedeniyle turizm gelirleri düşen Yunanistan, resmi olarak iki hafta sonra açılacak turizm sezonundan umutlu. Otellerin ellerinde finansman kalmadığını söyleyen Yunanistan Otelciler Federasyonu Başkanı Grigoris Tasios, Avrupa ve ABD’den turist beklediklerini ifade etti.

SHABER3.COM

2019 yılında 18,17 milyar Euro turizm geliri elde eden Yunanistan geçen sene 4,28 milyar Euro turizm gelirine ulaşabilmişti. Covid-19 sebebiyle turizm gelirleri yüzde 80 oranında düşen Yunanistan, 2021 yılında daha fazla turist ağırlamayı hedefliyor.

Koronavirüs tedbirlerine sıkı uygulanan ülkede, yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Yunan adalarındaki aşılamalara hız verildi.

Turizm sezonunu 14 Mayıs 2021 tarihinde resmi olarak açmaya hazırlanan Yunanistan’da Otelciler Federasyonu Başkanı Grigoris Tasios, otellerin bir yıldır kapalı olduğuna ve bu süre içinde gelir elde edemediğine dikkat çekti. Bir önceki sezonda faaliyet gösteren otellerin zarar ettiğini kaydeden Tasios, yıl boyu açık kalan otellerdeki kayıpların da giderek büyüdüğünü vurguladı.

Turizm Gündemi sitesinde yer alan habere göre Tasios, “Eğer ülkedeki salgın durumu düzelirse, operasyonlara temmuz ayında başlayabiliriz. Kaynak pazarlarımızdaki Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Polonya ve ABD’de salgın verileri düzelirse, ağustos ayından itibaren de doluluk görmeye başlarız” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan turizm sezonundan umutlu Sonraki Haber >>

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:29:12