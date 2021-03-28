Yunanistan turizm sezonunu 14 Mayıs'ta açacak ama...

Dünya Covid-19'la ilgili problemleri aşmaya çalışırken Avrupa'nın gözde turizm ülkelerinden Yunanistan, kapılarını turistlere açmaya hazırlanıyor. Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki, Yunanistan'da turizm sezonunun 14 Mayıs'ta açılmasının beklendiğini dile getirdi. Bakan Zaharaki, o zamana kadar İsrail ile bir pilot uygulamanın başlayacağını ve ilk İsrailli turistlerin geleceğini belirtti.





AŞI BELGESİ İSTENECEK







Bununlar birlikte Yunanistan'a gelecek yabancı ülke turistlerinin, ülkeye girebilmeleri için bir aşı sertifikasına, negatif bir PCR testinin yanısıra, muhtemelen Covid-19 hastalığını geçirip geçirmediklerine dair bir sertifika isteneceğini belirten Zaharaki “Bütün bu belgelerin bir AB sertifikası olarak onaylanması gerekiyor, ayrıca tüm sınır giriş kapılarında hızlı tanı kitleri ile test yapılacağını söylemek istiyorum” diye konuştu.





TURİZM ÇALIŞANLARI ÖNCELİKLİ AŞILANACAK





Zaharaki turizm çalışanlarına aşılamada öncelik verileceğini belirterek bu yılki turizm sezonunun geçen yıldan daha iyi olacağını söyledi.