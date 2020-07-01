Yunanistan, turizme açtığı adalara uçuşları başlatıyor

Ekonomisinin belkemiği olan turizmi canlandırmak isteyen Yunanistan, salgın nedeniyle ara verilen ada uçuşlarını yeniden başlattığını duyurdu.







Havaalanı operatörü Fraport; Korfu, Santorini, Mikonos, Rodos ve Girit gibi Yunan adalarını kapsayan 14 bölgesel havaalanına 100’den fazla uçuş beklendiğini belirtti.





Yunanistan’daki tüm havaalanları şu anda uluslararası uçuşları kabul ediyor, ayrıca Patras ve Igoumenista gibi başlıca limanlar da İtalya’dan yapılacak feribot seferlerine açıldı.





Adaları ziyaret edecek olanlar, hangi ülkeden geldiği, son 15 gün içinde nerelere gittiği gibi kişisel bilgiler içeren bir form dolduracak ve taranabilir bir barkod alacak.





Başbakan Kyriakos Miçotakis, bu haftaki kabine toplantısında, “Çok zor bir turizm sezonu olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.





Diğer Avrupa ülkelerine nazaran salgını daha hafif atlatan Yunanistan, gayri safi yurtiçi hasılasının dörtte birini oluşturan turizmi canlandırabilmek adına tanıtım kampanyası başlattı.