Yunanistan turizmi açtı: Asıl hareketlilik Haziran ve Temmuz'da

Turizm Bakanı Harry Theoharis, basına yaptığı açıklamada, “Artık korku ve güvensizlik kara bulutlarını artık geride bıraktık. Yabancı turistler güneş ışığı ve turkuaz suları olan ülkemize büyük bir hevesle geri dönmeyi umut ediyor.” diyerek turizm sezonun açılışını ilan etti.







Yerli ve yabancı turistler, Covid-19 testinin negatif olduğu gösteren belge ve aşı sertifikaları sayesinde adalara da deniz ve hava yoluyla sınırlama olmadan gidebilecek.





Turizmde canlanma için hedef Haziran ayı sonu





Hükümet, restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin çalışma saatlerinin, çalışanlarına test yaptırmak koşuluyla dış mekanlarında saat 00.15’e kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.





Avrupa’nın önde gelen tur şirketi ‘TUI’ mayıs sonuna kadar 120 uçak dolusu turisti Yunanistan’a getireceğini açıkladı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte cuma günü ülke genelindeki 14 havaalanına 40, yarın ise 110 uçak inecek.





Yunan turizm şirketleri, haziran sonu ve temmuz ayında gerçek anlamda turizm alanında canlanma bekliyor.





İngiltere, Yunanistan’dan dönen turistleri 5 gün süreyle karantinada tutacağını açıklamıştı. İngiltere başta olmak üzere Avrupa’da salgının hız kesmesi ve sınırlamaların kalkması ihtimaliyle Yunanistan’da daha fazla turist ağırlamayı hedefliyor.





Turist sayısı geçen yıl yüzde 76,5 oranında düştü





Yunanistan Otel İşletmeleri Federasyonu Başkanı Başkanı Grigoris Tasios, şu anda yeterli rezervasyon olmadığı için otellerin yüzde 15 ila 20 kapasiteli çalıştığını belirterek, haziran ayı sonundan itibaren sektörde canlanma beklediklerini ifade etti.





Turizm sektöründeki gelirler, Yunanistan’ın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 20’sine tekabül ediyor. 2029 yılında 18 milyar Euro olan turizm gelirleri, geçen yıl salgın yüzünden 4,28 milyar Euro’ya düştü.





2020’de yabancı turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 76.5 oranında düşerek, 7,4 milyona indi.





Nüfusu 10 milyonun üzerindeki Yunanistan’da şu ana kadar 4 milyon doz aşı vuruldu. Ülkede ikinci doz aşıyı olanların sayısı 1,4 milyon. Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre, salgın yüzünden 11 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.