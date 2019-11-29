Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, Türkiye Büyükelçisi’ni çağırdı /29 Kasım 2019 20:16

Yunanistan, Türkiye Büyükelçisi’ni çağırdı

Yunanistan, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Büyükelçi Özügergin'den Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtıra hakkında izahat istenecek

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Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”na tepki gösterdi ve Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

‘KOMŞULUKLA BAĞDAŞMIYOR’

Sözcü’nün aktardığına göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savundu.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina büyükelçisi Burak Özügergin’i bakanlığa çağırarak konuyla ilgili izahat talep etti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye’nin Libya ile sınırı bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor.

KITA SAHANLIĞI İHLALİ İDDİASI

Atina ayrıca Ankara’nın bu tür girişimlerle Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal ettiğini öne sürüyor.Türkiye ise, Girit’in karasuları dışında kıta sahanlığı bulunmadığını savunurken, Atina’ya göre bu bakış açısı da uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geliyor.
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