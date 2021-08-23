Yunanistan Türkiye sınırında inşa ettiği duvarı tamamladı

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Mikalis Krisohoyadis, Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos ile birlikte duvarın inşa edildiği Evros bölgesinde incelemelerde bulundu.



Burada basına konuşan Krisohoyadis, Afganistan’daki krizin tekrar göç dalgası olasılığını artırdığını belirterek, “ Muhtemel göç dalgası için hiçbir şey yapmadan bekleyemeyiz, aldığımız önlemlerle sınırlarımız güvenli olacak ve sınır ihlallerinin önüne geçilecek.” dedi.



Yunan Bakan, daha önce 12,5 kilometre uzunluğundaki duvarın son günlerde 40 kilometre uzunluğa çıkarıldığını ve ileri teknoloji elektronik izleme sistemleriyle donatıldığını bildirdi.



Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, önceki yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Afgan göçmenleri kabul etmeyeceğini belirterek, "Ülkemiz yasa dışı Afgan göçmenler için Avrupa'ya giriş kapısı olmayacak." diye konuşmuştu.



Yunanistan'ın Afganistan'a sınırı olmamasını gerekçe gösteren Mitarakis, Türkiye'nin ise "Afgan göçmenler için güvenli ülke olduğunu" iddia etmişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındığı bildirilmişti.