Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan Türkiye'den ithal etmişti... Susam tohumlarında Salmonella tehlikesi! /18 Aralık 2024 18:14

Yunanistan Türkiye'den ithal etmişti... Susam tohumlarında Salmonella tehlikesi!

Yunanistan'ın Türkiye'den ithal ettiği susam tohumlarında salmonelle tespit edildi. Yunanistan ürünleri sınırdan çevirirken ürünlerin henüz piyasaya sürülmediği öğrenildi.

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Gerçek Gündem'den Eda Narin'in haberine göre Türkiye'deki gıda skandallarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Türkiye'den Yunanistan'a ihraç edilen susam tohumlarında salmonella tespit edildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ürünlerin risk derecesini 'ciddi' olarak kayda aldı.

Yunanistan'ın salmonella tespit ettiği susam tohumlarının henüz piyasaya sürülmediği öğrenildi. Sınır kontrolüne takılan susam tohumları ise Türkiye'ye geri gönderildi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.
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