Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, Türkiye'nin alamadığı F-35'leri istiyor /08 Ocak 2020 18:59

Yunanistan, Türkiye'nin alamadığı F-35'leri istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüştü. Miçotakis, "F-35'e katılmakla çok ilgileniyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump tarafından dün Beyaz Saray’da ağırlanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD’nin başını çektiği F-35 beşinci nesil savaş uçaklarının ortak üretim ve tedarik programına katılmakla çok ilgilendiğini söyledi. Miçotakis, Oval Ofis’te Trump’la kameralar karşısındayken, “Yunanistan F-35 programına katılmakla ilgileniyor, sayın Başkan” dedi.


 
Miçotakis, “Bildiğiniz gibi halihazırda F-16’larımızın düzeyini geliştirmekle meşgulüz ve o program 2023-2024’de tamamlanacak. Dolayısıyla bunun ardından F-35’e katılmakla çok ilgileniyoruz” diyerek ekledi.

Washington, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınmasını gerekçe göstererek Ankara’nın ortağı olduğu F-35 programından uçak almasına yasak getirmişti. Öte yandan Miçotakis, Trump’la görüşmesinde, Yunanistan’ın ekonomik krizden çıkmakta olduğu gerçeğinin Washington tarafından değerlendirilmeye alınması talebini de dile getirdi. Atina ekonomik kriz döneminde savunma harcamalarında kısıntıya gitmişti.

ABD’li silah devi Lockheed Martin’in tezgahından çıkan F-35, beşinci nesil çok rollü hayalet savaş uçağı niteliğinde. Tarihteki en pahalı silah programı olarak değerlendiriliyor, kullanım süresi boyunca masraflarının 1-1.5 trilyon dolar arasında olacağı öngörülüyor.
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