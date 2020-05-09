Yunanistan: Türkiye'nin Ege ve Meriç'teki eylemleri bir kazaya sebep olabilir

General Floros muhataplarıyla görüşmede “Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki ihlallerinin ve Ankara’nın Yunanistan’a karşı genel tavrının” oluşturduğu “bir kaza riskinin ve bunun getireceği ciddi sonuçların bir gerçek” olduğunu bildirdi.







Telekonferanslar perşembe günü gerçekleşti. Bu görüşmelerden birisi NATO Askeri Komite Başkanı Sir Stuart Peach’ın talebiyle yapılırken diğeri ise Avrupa’daki ittifak güçleri komutan yardımcısı General Tim Radford ile oldu.





Greekcitytimes’ın haberine göre görüşmelerde koronavirüs ve askeri meseleler ele alındı. Yunan Genelkurmay Başkanı Flros bu görüşmelerde “Son dönemde Meriç Nehri’ndeki göçmen krizinde ve Ege Denizi’nde Türkiye tarafından gerilimin tırmandırıldığını” savundu. Yunan yetkili, Birleşmiş Milletler’in Libya’ya getirdiği silah ambargosu ihlal meselesini de görüşmede gündeme getirdi.





Genelkurmay Başkanı Floros kendisini ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos taşıyan helikopterin Türkiye tarafından taciz edildiğini de ileri sürdü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddiasını yalanlamıştı.





Türkiye deniz tatbikatını engellemeye çalışıyor





Öte yandan Ekathimerini gazetesi de Yunanistan’ın deniz tatbikatı yapmasının Türkiye tarafından engellenmeye çalışıldığını iddia etti. Habere göre Yunan askeri yetkililer Türkiye’nin yayımladığı bildirilerin Pazartesi günü başlaması beklenen “Kataigida ’20” tatbikatını önlemeye yönelik olduğunu savundu.