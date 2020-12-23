Yunanistan Türkiye'nin Oruç Reis kararından memnun

Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis gemisinin doğalgaz sondaj faaliyetlerini Antalya Körfezi ile sınırlandırma kararını olumlu karşıladı. Yunanistan Göç Bakanı Yorgo Kumutsakos, Skai televizyonuan yaptığı açıklamada "Bu olumlu bir gelişme" dedi.





Atina'daki siyasi yorumcular, Ankara'nın attığı bu adımın Yunanistan ile Türkiye arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasını sağlayacağı görüşünde birleşiyor.





Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye'nin Ege'deki Yunan adaları yakınlarında doğalgaz sondaj faaliyetlerini sona erdirmesini diyalogun başlaması için bir şart olarak sürmüştü. Mitsotakis konuyla ilgili açıklamlarında sürekli olarak "Provokasyonları durdurun, istikşafi görüşmeleri başlatın" demişti.





Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı dün bir Navtex yayınlayarak Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerin Akdeniz'deki görev süresini 15 Haziran'a kadar uzatmıştı. Yayınlanan Navtex'te faaliyet alanı Antalya Körfezi ile sınırlı tutulmuştu.





TPAO iki yöneticisine yaptırım kararı alınmıştı

Atina, Türkiye'ye kendi deniz yetki alanları içerisinde doğalgaz aradığı suçlamasını yöneltiyor. Ankara ise bu suların kendi kıta sahanlığı içerisinde yer aldığını ileri sürüyor.





Yunanistan ve Kıbrıs'ın pozisyonuna destek veren Avrupa Birliği 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisini yaptırım listesine almıştı. AB devlet ve hükümet başkanları 10-11 Aralık tarihli zirvenin sonuç bildirgesinde de Türkiye'ye yönelik yaptırım listesini genişletme kararı almıştı. Ankara'nın tutumunu değiştirmemesi halinde yaptırımların kapsamının mart ayındaki zirvede genişletilmesi de kabul edilmişti.