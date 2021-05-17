Yunanistan, Türkiye'ye ile ilgili yeni düzenleme

Yunanistan ile Türkiye arasındaki kara sınır kapılarından biri olan Bahçeköy (Kipi) sınır kapısından bugünden itibaren yapılacak geçişlerle ilgili düzenlenen yeni uygulamaların yürürlüğe girdiği açıklandı. Yunanistan medyasının duyurduğu haberde, yeni kuralların çoğunlukla Yunanistan vatandaşı ile evli olan Türkiye vatandaşlarını ilgilendirdiği açıklandı.







BAHÇEKÖY (KİPİ) SINIR KAPISINDAN GİRİŞ YAPILABİLECEK





Yunanistan vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu eşlerinin Yunanistan'a girişleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemenin 24 Mayıs tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Buna göre ilk olarak Trakya’daki Bahçeköy (Kipi) sınır kapısından Yunanistan'a yapılacak girişlerde uygulamalar yapılacak.





EVLİLİK CÜZDANI VEYA AİLE DURUM BELGESİ YETERLİ OLACAK





Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eşlerin, Yunan makamlarından alınmış olan Evlilik Cüzdanı veya Aile Durumu Belgesi’ni sınır kapısında ibraz ederek Yunanistan'a girişlerine izin verileceği belirtildi.





İNGİLİZCE YAZILI TEST SONUCU ZORUNLU





Talep edilen bu belgelerin, “TAKSİSNET” şifreleri ile internet üzerinden temin edilebildiği açıklandı. Ayrıca Yunanistan'a giriş yapacaklardan 72 saat içerisinde yapılmış olan “PCR” testi veya aşı belgesi, corona virüsü hastalığını geçirenler için antikor testi sonucunun İngilizce olarak yazılı nüshasının bulundurulması gerekiyor. Son alınan karar ile Yunanistan vatandaşlarına ülkeye girişinden sonra uygulanan 7 gün karantina süreci uygulaması kaldırıldı. Yunanistan her 10 günde bir yeni uygulamaları açıklıyor.