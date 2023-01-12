Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan, Türkiye'ye karşı yaptırım için AB'ye başvurdu /12 Ocak 2023 13:15

Yunanistan, Türkiye'ye karşı yaptırım için AB'ye başvurdu

Yunanistan, AB'den Türkiye'ye Ege'deki 'yasadışı balıkçılık' gerekçesiyle yaptırımlar uygulamasını istedi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell'e bir mektup göndererek, "Yunanistan karasularında yasadışı balıkçılık faaliyetleri" iddiası ve "Türk sahil güvenliğinin kışkırtıcı davranışları" nedeniyle bloktan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Yunanistan menşeli ANA-MPA'nın aktardığına göre Dendias mektubunda "Türkiye'nin yukarıda ifade edilen uygulaması tekrarlanıyor ve tehlikeli bir güvenlik ortamı yaratıyor. Bu daha sonra Ankara tarafından Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi tırmandırmak için araçsallaştırılabilecek bir 'kaza' riskini artırıyor." dedi.

Türkiye'den balık ithalatının yasaklamasını istedi
Ajansa göre Dendias, Türkiye'nin "yasadışı eylemlerine devam etmesi" halinde karşı önlem alınması gerektiğini söylerken, Türkiye'den alınan balık ürünlerinin AB pazarına girmesini yasaklanmasını talep etti.

Dendias, böyle bir tepkinin "Türkiye için bir uyarı işareti işlevi görebileceğini" öne sürerken, Avrupa Birliği'nin bu konuda Yunanistan ile dayanışmasını göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?
5 Ocak'ta Ege'de Yunanistan ve Türkiye sahil güvenlik ekipleri arasında bir gerginlik çıkmıştı. Yunanistan tarafının iddiasına göre, bir Yunanistan Sahil Güvenlik botu, "yasadışı olarak avlanan" üç Türk balıkçı teknesini tespit etmeye çalışırken, bir Türk devriye botu gemiye çarpmaya çalıştı.

Olay Yunanistan Sahil Güvenliği'nin Türkiye gemilerine "uyarı ateşi" açmasıyla sonlanmıştı.
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