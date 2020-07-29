Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan, Türkiye'yi kınadı /29 Temmuz 2020 19:30

Yunanistan, Türkiye'yi kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk hükümetinin yayılmacı bir politika izlediğini, dini yetkililerin ise Osmanlı İmparatorluğu zamanına dönme amacı taşıdığını öne sürdü.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'da İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dendias, "İspanyol mevkidaşım, bugün Atina'ya dün Türk Dışişleri Bakanı'yla görüştüğü Türkiye'den geldi. Her şeyden önce şeffaf olacağım. Yeryüzündeki diğer halklara saygı gösterdiğimiz gibi Türk halkına da saygı duyuyoruz. Ancak Türk hükümetinin politikasını tüm Avrupa gibi biz de kararlılıkla kınıyoruz" dedi.

Ayasofya'da kılınan ilk namazı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuyup 1453 yılına atıfta bulunmasını değerlendiren Dendias, "Konuşma yetisini kaybeden Avrupa, bir dini liderin elinde neo-Osmanlı kılıcıyla Ayasofya'yı yeniden fethetmesini izliyor. Türkiye, Ayasofya'yı camiye dönüştürerek kültürler arası diyaloğun modern sembolünü ihlal ediyor. Türkiye'nin 15.-16. yüzyıla döndüğüne dair bir izlenim oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Avrupa, Türkiye'nin tüm komşularına zarar veren yayılmacı politikasının yanı sıra Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı bozan eylemlerini kınıyor" diye devam eden Dendias, "Eğer Türkiye, uluslararası hukuk normlarını görmezden gelme kararı alırsa bunun sınırları net biçimde anlamalı. Avrupa da, üye bir ülkenin egemenliği ihlal edilirken birlik olmalıdır" dedi.
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