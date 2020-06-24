Yunanistan, Türkiye'yi suçladı

Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile birlikte ülkenin kuzey doğu sınırını ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin son aylarda Akdeniz'e yönelik 'yasadışı diplomasi' yürütmekten vazgeçmesi gerektiğini duyurdu.







Dendias ve Borrell, göçmenlerin şubat sonlarında toplandığı Meriç Nehri bölgesindeki sınır geçiş alanını ziyaret etti.





Bu ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Borrell, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumaya ve Yunanistan'ın egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeye kararlı olduğumuz çok açık" dedi.





Dendias ise, "Ankara, gemileri ile yasadışı diplomasi yürütmekten vazgeçmeli, geçtiğimiz günlerde NATO misyonu kapsamında görev yapan Fransız gemilere yönelik atılan adımlardan kaçınılmalı" açıklamasında bulundu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda göçmenlerin Avrupa'ya gitmesine izin vermiş, Yunanistan yaşanan şiddet olaylarının ardından birçok kişiyi geri çevirmişti.