Yunanistan, Türkiye'yi yasaklı listesinden çıkarmadı

Yunan hükümeti, Ermenistan, Azerbaycan, Ürdün, Moldova ve Brunei vatandaşlarının test veya karantina gerekliliklerine tabi olmaksızın ülkeye girişlerine izin verme karar alırken Türkiye’yi yasaklı listede bıraktı. Yunan yetkililer sözkonusu ülkelere yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını bu ülkelerdeki Covid-19 durumunun düzelmesiyle ilişkilendirdi.







Yunanistan şimdiye kadar şu ülkelerin vatandaşlarına giriş kısıtlamalarını kaldırmıştı: Arnavutluk, Bahreyn, Avustralya, Bosna-Hersek, Beyaz Rusya, Kanada, İsrail, Çin, Japonya, Kuveyt, Karadağ, Lübnan, Yeni Zelanda, Katar, Kuzey: Makedonya, Ruanda, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Sırbistan, Güney Kore, Ukrayna, Tayland, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri.





Bu ayın başlarında Yunanistan hükümeti, seyahat sürecini kolaylaştırmak için artık Covid-19 hızlı antijen testlerini kabul edeceğini duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan rakamlara göre, Yunanistan pandeminin başlangıcından bu yana toplam 423.185 Covid-19 vakası görüldü ve 12.700’den fazla kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.





Yunanistan hükümeti, Covid-19’un özellikle Delta varyantının daha fazla yayılmasını durdurmak amacıyla, Rusya’dan gelen yolcular için çifte test şartı getirmeye karar verdi. 30 Haziran’dan bu yana Yunanistan’a seyahat eden Rus yolcular, Yunanistan Cumhuriyeti’ne vardıklarında Covid-19 testinin olumsuz bir sonucunu ibraz etmek zorunda.







Ancak Yunanistan’ın virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak için uyguladığı kısıtlamalar turizm sektörünü derinden etkiledi. Avrupa Birliği Eurostat istatistik ofisi tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, Yunanistan’ın turizmi Nisan 2020’den Mart 2021’e kadar yüzde 74’lük bir düşüş yaşandı. Ayrıca Eurostat’ın raporu, Yunanistan’ın yanı sıra Malta, İspanya, Portekiz ve Macaristan gibi diğer Avrupa ülkelerinin de turizm açısından Coronavirüs’ten en çok etkilenen ülkeler olduğunu ortaya koydu.