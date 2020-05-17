Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan uçuş yasağını uzattı /17 Mayıs 2020 11:32

Yunanistan uçuş yasağını uzattı

İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile uçuşları askıya alan Yunanistan, bu yasağın bir süre daha yürürlükte kalacağını duyurdu. Avrupa vatandaşı olmayan kişilerin Yunanistan’a geçici giriş yasağının süresi de uzatıldı.

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Yunanistan Sivil Havacılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, İtalya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Türkiye, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile daha önce askıya alınan uçuşların bir süre daha başlatılmayacağı belirtildi.

Uluslararası gidiş-geliş seferlerinin 1 Haziran’a kadar sadece Atina’daki Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’ndan yapılabildiği belirtilen açıklamada, “Yolcuların ve vatandaşların Kovid-19 pandemisinden korunması amacıyla Yunanistan’dan İtalya, İspanya, İngiltere ve Hollanda’ya ve aksi istikamette tüm yolcu seferleri ile ilgili yasak 31 Mayıs saat 23.59’a kadar devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya ve bu ülkelerden Yunanistan’a olan seferlere getirilen geçici yasağın 14 Haziran’a uzatıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye’den Yunanistan seferlerinin de 14 Haziran’a kadar yapılamayacağı kaydedildi.

Avrupa vatandaşı olmayan kişilerin Yunanistan’a geçici giriş yasağının ise 31 Mayıs saat 23.59’a kadar devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Yunanistan’daki iç seferlerin ise pazartesinden itibaren kademeli olarak başlatılacağı vurgulandı.

Yunanistan uluslararası uçak seferleri ile ilgili kısıtlamaları geçen mart sonu yürürlüğe almıştı.
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