Samanyolu Haber /Dünya / Yunan istihbarat başkanı telefon dinleme skandalı nedeniyle istifa etti /05 Ağustos 2022 20:12

Yunan istihbarat başkanı telefon dinleme skandalı nedeniyle istifa etti

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Ofisi Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifasını sundu. .

Yunan istihbarat başkanı telefon dinleme skandalı nedeniyle istifa etti

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon ve Başbakanlık Ofisi Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis, bir gazeteci ve bir politikacıya yönelik telefon dinleme skandalı sonucu istifa etti.

Yunan medyasındaki haberlere göre, Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'e istifasını sundu.

EYP'de Ağustos 2019'tan bu yana başkanlık görevini yürüten Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in getirileceği belirtildi. Demiris'in, Yunanistan Parlamentosu Kurumlar ve Şeffaflık Komitesine gelişmeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Kontoleon'un, parlamentonun ilgili komitesine, teşkilatının gazeteci Thanasis Koukakis'i gözetlediğini söylediği iddia edilmişti.


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