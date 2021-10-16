Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan ve ABD yakınlaşıyor /16 Ekim 2021 16:59

Yunanistan ve ABD yakınlaşıyor

ABD ile Yunanistan önceki gün Savunma İşbirliği Anlaşması'nı 5 yıllığına yeniledi ve genişletti. Bu görüşmenin detaylarını aktaran Yunan basını, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın harita kullanarak Türkiye'yi şikayet ettiğini aktardı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da gönderdiği mektupta dikkat çekici detaylar öne çıktı.

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Son dönemde Türkiye karşısında müttefikleriyle ilişkisini kuvvetlendirmeye çalışan Atina yönetiminden arka arkaya hamleler geliyor…Fransa ile silah anlaşması yaparak 3 milyar euroluk uçak satın almaya karar veren Yunanistan önceki gün Washington’da ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı 5 yıllığına yineledi ve genişletti. Yunan basını, bu kritik hamle ve görüşmenin detaylarını okurlarıyla paylaştı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan diplomatik kaynaklar Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD’li mevkidaşı Anthony Blinken’ın görüşmesinin pozitif geçtiğini aktardı.

 Görüşmenin planlanandan çok daha uzun sürdüğünün altını çizen kaynaklar, “ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan’ın liderlik rolü hakkında pozitif konuştu. Blinken ayrıca bir gün önce yaptığı İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan görüşmenin de detaylarını paylaştı” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın yazdığı mektup yayınlandı. Mektupta, Yunanistan’ın bölgesel liderliğine destek verildiği belirtildi.

TÜRKİYE’Yİ ŞİKAYET ETMİŞ

Dendias’ın Akdeniz’de 3+1 (Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail ve ABD) iş birliğini gündeme getirdiği de belirtilirken Savunma İşbirliği Anlaşması’nın imzalandığı sırada Blinken’ın, “Yunanistan ve ABD arasında özel bir ilişki var” dediği de aktarıldı.

Görüşme sırasında Dendias’ın bazı haritaları Blinken’a göstererek Türkiye’nin “provokatif tavrı”nı göstermeye çalıştığı da kayıtlara geçti. Dendias’ın Blinken’a, “Türkiye’nin savaş tehdidi daha da yaklaşıyor” dediği de aktarıldı.

BLINKEN’DAN DENIAS’A MEKTUP

Öte yandan Blinken’ın 12 Ekim’de Dendias’a gönderdiği mektup ta kamuoyu ile paylaşıldı.Mektupta Blinken, “Yunanistan’ın bölgesel liderlik rolünü ve istikrarın temeli olmasını destekliyoruz” ifadesini kullandı.
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