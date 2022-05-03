Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde yeni dönem /03 Mayıs 2022 09:58

Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde yeni dönem

Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan, bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

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Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Yunanistan ve Kırgızistan'ın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu. 

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yunanistan ve Kırgızistan'a seyahat edecek yolculara; her iki ülkede uygulanan Covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Ülkelere girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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