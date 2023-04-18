Yunanistan ve Türkiye arasında yeni bir 'Ege' krizi daha

Yunanistan, Türkiye'nin 'Turkaegean' tanımı için AB'ye itirazda bulundu





Atina yönetimi bu kapsamda, ticaret ve sınır anlaşmazlıkları gibi hassas davalar konusunda uzman hukuk firması Steptoe & Johnson ile anlaştı.Ankara'nın açıklamalarına rağmen Atina, TurkAegean kampanyasını, "Türkiye'nin Ege'deki hak iddialarına ilişkin ABD ve AB'nin görüşlerini yanıltıcı bir şekilde etkilemeye yönelik girişim" olarak görüyor.Yunan basınına göre Steptoe & Johnson, Yunanistan'ın iddialarını destekleyen bir raporu yaklaşık 70 bin dolar karşılığında hazırlayacak.Washington merkezli hukuk firmasının toplamda ne kadar ücret alacağı ise bilinmiyor.Türkiye'nin turizm kampanyasına ait resmi internet sitesinde kullanılan TurkAegean sloganı, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından daha önce tescil edilmişti.Türkiye lehine alınan bu karar sonrası harekete geçen Yunanistan, söz konusu kararın iptal edilmesi için mücadele ediyor.Yunanistan'ın tüm Ege'yi kendi tekelinde görmesine tepki gösteren Ankara yönetimi ise bölgenin sadece Yunanistan ile özdeşleştirilmesine itiraz ediyor.Bu arada Yunanistan'ın söz konusu başvurusuyla ilgili kararın 2025 öncesinde alınması beklenmiyor.