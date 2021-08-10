Yunanistan yangınlardan zarar görenler için yarım milyar euro bütçe ayırdı

Yangınlar devam ediyor





Pazartesi günü yapılan açıklamada Miçotakis, hükümetin alevlerden zarar gören herkesi destekleyeceğini söyleyerek, “Yıkımın derecesi kalplerimizi parçalıyor, kayıplarımız için çok üzgünüm. Evini veya malını kaybedenlere tazminat ödenecek. Yanmış alanlar yeniden ağaçlandırılacak” dedi ve ekledi: "İklim krizi artık gezegendeki herkesin kapısını çalıyor".Miçotakis, Yunanistan'ın her köşesinde 586 orman yangını ile uğraşmak zorunda kalındığını söyledi. Yardım eden ülkelere ve yangınla mücadele çabalarını destekleyen birçok gönüllüye de teşekkür etti.Hükümetin kurtarma paketi salı günü yapılacak kabine toplantısından sonra detaylandırılacak.Bu sırada itfaiyeciler yerden ve havadan, Istiaia kasabasını ve Yunanistan'ın ikinci büyük adası olan Atina yakınlarındaki Eğriboz adasındaki orman yangınlarını durdurmak için mücadeleye etmeye devam ediyor.Pazartesi günü erken saatlerde yangın yatışmış gibi göründükten daha sonra çıkan kuvvetli rüzgarlar alevleri yeniden canlandırdı.