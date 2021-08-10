Yunanistan yangınlardan zarar görenler için yarım milyar euro bütçe ayırdı

Miçotakis, Yunanistan'ın her köşesinde 586 orman yangını ile uğraşmak zorunda kalındığını söyledi. Yardım eden ülkelere ve yangınla mücadele çabalarını destekleyen birçok gönüllüye de teşekkür etti.
Hükümetin kurtarma paketi salı günü yapılacak kabine toplantısından sonra detaylandırılacak.
Yangınlar devam ediyor
Bu sırada itfaiyeciler yerden ve havadan, Istiaia kasabasını ve Yunanistan'ın ikinci büyük adası olan Atina yakınlarındaki Eğriboz adasındaki orman yangınlarını durdurmak için mücadeleye etmeye devam ediyor.
Pazartesi günü erken saatlerde yangın yatışmış gibi göründükten daha sonra çıkan kuvvetli rüzgarlar alevleri yeniden canlandırdı.