Yunanistan yeniden Göç Bakanlığı kurdu

2016 yılı Kasım ayında kurulan Göç Politikası Bakanlığı ülkenin 7 Temmuz 2019’da seçime gitmesi ve sağ kökenli Yeni Demokrasi (ND) partisinin iktidara gelmesiyle lağvedilmişti.







Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre ND Hükümeti Sözcüsü Stelios Petsas Başbakan Kiryakos Miçotakis’in kararı doğrultusunda Göç ve İltica Bakanlığı’nın kurulduğunu açıkladı.





Bakanlık görevine ise Çalışma Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Notis Mitarakis’in getirildiği açıklandı.





ND hükümeti tarafından yapılan açıklamada yeni hükümetin göçmen-mülteci sorunuyla mücadelesinin “ülke sınırlarının korunması, iltica sürecinin hızlandırılması, göçmen-mülteci iadelerinin arttırılması” gibi eksenlere dayandırıldığı kaydedildi.