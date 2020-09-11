Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan yine yalanladı: Görüşme yapmadık /11 Eylül 2020 09:41

Yunanistan yine yalanladı: Görüşme yapmadık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk-Yunan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahında teknik toplantı yapıldığını duyurdu. Atina'dan ise böyle bir görüşmenin gerçekleşmediği açıklaması geldi.

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Savunma Bakanlığının açıklamasına göre "askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü" toplantıda, taraflar görüş alışverişinde bulundu. Bakanlık, müteakip toplantının önümüzdeki günler için planlandığı aktarmıştı.

Yunan resmi ajansı ANA'nın, Atina'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde ise, "Yunan heyetin Türk yetkililerle diyalog kurmadığı" iddia edildi.

Görüşmenin yapıldığını yalanlayan yetkililer, bir Yunan subayın, NATO Genel Sekreterinin olası gerginliği azaltma mekanizmasına ilişkin önerileri hakkındaki Yunanistan'ın değerlendirmesini sunmak için NATO Askeri Komite Başkanının ofisine gittiğini söyledi.

Söz konusu kaynaklar, Askeri Komite Başkanının, Yunan subaydan sunulan değerlendirmeler hakkında "bir dizi açıklama istediğini" öne sürerek, "Türk subayla herhangi bir diyalog kurulmadığını" savundu.

"Teknik toplantılar kapsamında görüş alışverişi yapılmadığını" ileri süren Yunan kaynaklar, Ankara'dan yapılan açıklamanın, "Türkiye'nin olası yaptırımlardan kaçınmak için gerçek dışı bir tablo sunma çabasının bir parçası olduğunu" iddia etti.
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